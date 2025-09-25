Укр Рус
24 Канал Новости Украины Российские войска запустили ударные БпЛА: где есть угроза "Шахедов"
25 сентября, 19:10
3

Российские войска запустили ударные БпЛА: где есть угроза "Шахедов"

Полина Буянова

Вечером в четверг, 25 сентября, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные дроны-камикадзе. Из-за угрозы вражеских "Шахедов" в ряде северных и центральных регионов объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей городов и областей, где объявлена воздушная тревога, немедленно идти в укрытия – это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Читайте также Без света около 30 тысяч абонентов: враг атаковал критическую инфраструктуру Чернигова

Где движутся российские "Шахеды"?

19:19, 25 сентября

В Сумах прогремел взрыв.

19:13, 25 сентября

Сумы – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!

19:05, 25 сентября

БпЛА на Полтавщине, курсом на Кременчуг.

19:05, 25 сентября

Группа БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад!

19:03, 25 сентября

По данным мониторинговых каналов, россияне запустили "Шахеды" из Орла, Брянска и Миллерово.

 

 