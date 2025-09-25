Російські війська запустили ударні БпЛА: де є загроза "Шахедів"
Ввечері в четвер, 25 вересня, російські війська вчергове запустили по Україні ударні дрони-камікадзе. Через загрозу ворожих "Шахедів" у низці північних та центральних регіонів оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо мешканців міст та областей, де оголошено повітряну тривогу, негайно йти до укриттів – це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де рухаються російські "Шахеди"?
Ударні БпЛА на Харківщині, курсом на захід. Ударні БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаїв. Декілька груп БпЛА на Чернігівщини, курсом на захід! У Сумах пролунав вибух. Суми – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях! БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук. Група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід! За даними моніторингових каналів, росіяни запустили "Шахеди" з Орла, Брянська та Міллерово.
За даними моніторингових каналів, росіяни запустили "Шахеди" з Орла, Брянська та Міллерово.