Ввечері в четвер, 25 вересня, російські війська вчергове запустили по Україні ударні дрони-камікадзе. Через загрозу ворожих "Шахедів" у низці північних та центральних регіонів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо мешканців міст та областей, де оголошено повітряну тривогу, негайно йти до укриттів – це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

Читайте також Без світла близько 30 тисяч абонентів: ворог атакував критичну інфраструктуру Чернігова

Де рухаються російські "Шахеди"?