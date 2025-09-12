Укр Рус
12 сентября, 04:42
Не только Смоленск: БпЛА атаковали окрестности Москвы и Санкт-Петербурга

Олесь Друкач
Основные тезисы
  • В ночь на 12 сентября более 200 беспилотников атаковали западные регионы России, включая и Москву и Санкт-Петербург, что повлекло закрытие аэропорта Пулково.
  • Попадание дронов подтверждено в нефтехранилище "Лукойла" возле Смоленска, оно привело к масштабному пожару.

Ночь на 12 сентября стала напряженной для российской ПВО. А все из-за масштабной атаки дронов на западные регионы.

По данным OSINT-источников, в Россию залетело более 200 беспилотников. Куда они направлялись – напишет 24 Канал.

Атака дронов на Россию 12 сентября: долетели ли до Москвы и Санкт-Петербурга?

Массированный рейд беспилотников на Россию этой ночью, 12 сентября, создал угрозу для местных военных объектов, причем не только вдоль границы, но и глубже в тылу.

Удары дронов охватили различные регионы, в частности Смоленский. Уже подтверждено попадание в нефтехранилище "Лукойла", что вызвало масштабный пожар.

Немало БпЛА направились также в сторону Москвы и Санкт-Петербурга. Российская ПВО активно отрабатывала, в нескольких областях объявлены воздушные тревоги и фиксируют "падение обломков".

Мэр Москвы Сергей Собянин до 4 утра сообщал о сбивании дронов, приближавшихся к столице России, около 10 раз. Также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано более 20 БпЛА, что привело к закрытию аэропорта Пулково.

Обратите внимание: эта атака происходит на фоне эскалации, осуществленной Россией. Только накануне, 11 сентября, Польша перехватывала российские дроны над своей территорией во время массированной атаки по Украине.

Когда в предыдущий раз БпЛА угрожали Москве и Петербургу?

  • В предыдущий раз БПЛА достигли Москвы и Санкт-Петербурга 23 августа 2025 года. Тогда атака привела к значительным задержкам авиарейсов в обоих городах.
  • Ранее, в июле 2025 года, в частности 17 числа, дроны также приближались к этим городам, заставив приостановить работу аэропортов Пулково в Санкт-Петербурге и нескольких в Москве.