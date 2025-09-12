Не тільки Смоленськ: БпЛА атакували околиці Москви та Санкт-Петербурга
- У ніч на 12 вересня понад 200 безпілотників атакували західні регіони Росії, враховуючи й Москву та Санкт-Петербург, що спричинило закриття аеропорту Пулково.
- Влучання дронів підтверджено у нафтосховище "Лукойлу" біля Смоленська, воно призвело до масштабної пожежі.
Ніч на 12 вересня стала напруженою для російської ППО. А все через масштабну атаку дронів на західні регіони.
За даними OSINT-джерел, до Росії залетіло понад 200 безпілотників. Куди вони прямували – напише 24 Канал.
Атака дронів на Росію 12 вересня: чи долетіли до Москви й Санкт-Петербурга?
Масований рейд безпілотників на Росію цієї ночі, 12 вересня, створив загрозу для тамтешніх військових об'єктів, причім не тільки вздовж кордону, а й глибше у тилу.
Удари дронів охопили різні регіони, зокрема Смоленський. Вже підтверджено влучання у нафтосховище "Лукойлу", що спричинило масштабну пожежу.
Чимало БпЛА попрямували також у бік Москви та Санкт-Петербурга. Російська ППО активно відпрацьовувала, у кількох областях оголошено повітряні тривоги та фіксують "падіння уламків".
Мер Москви Сергій Собянін до 4 ранку повідомляв про збиття дронів, що наближалися до столиці Росії, близько 10 разів. Також у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області зафіксовано понад 20 БпЛА, що призвело до закриття аеропорту Пулково.
Зверніть увагу: ця атака відбувається на тлі ескалації, здійсненої Росією. Лише напередодні, 11 вересня, Польща перехоплювала російські дрони над своєю територією під час масованої атаки по Україні.
Коли попереднього разу БпЛА загрожували Москві й Петербургу?
- Попереднього разу БпЛА досягли Москви та Санкт-Петербурга 23 серпня 2025 року. Тоді атака призвела до значних затримок авіарейсів у обох містах.
- Раніше, у липні 2025 року, зокрема 17 числа, дрони також наближалися до цих міст, змусивши призупинити роботу аеропортів Пулково в Санкт-Петербурзі та кількох у Москві.