Атака БпЛА продолжается: ПВО работает на Киевщине
- Вражеские дроны атаковали Киевскую область рано утром 1 октября.
- Сразу силы ПВО начали работу.
Вражеские дроны залетели в Киевскую область под утро 1 октября. В регионе начали работу силы ПВО.
Об этом информирует Киевская ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Что известно об атаке дронов на Киевскую область 1 октября?
Воздушная тревога в некоторых районах, в частности северных, Киевской области началась через несколько минут после 5 утра. Враг направил в регион свои ударные БпЛА, о чем сообщили Воздушные силы. Они также писали в социальных сетях, что угроза существует и для Киева.
Беспилотники российской армии в основном двигались со стороны Черниговской области. Киевская ОВА в 05:16 сообщила о работе сил ПВО в регионе.
Где еще была угроза от БпЛА этой же ночью?
- В Харькове ночью 1 октября прогремело несколько взрывов. Власти сообщили, что причиной были управляемые авиабомбы.
- Уже известно и о последствиях – это несколько пожаров в городе, в частности на рынке. Также есть по меньшей мере 5 пострадавших.