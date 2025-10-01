Вражеские дроны залетели в Киевскую область под утро 1 октября. В регионе начали работу силы ПВО.

Об этом информирует Киевская ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" продолжают атаковать Украину: где сейчас вражеские дроны

Что известно об атаке дронов на Киевскую область 1 октября?

Воздушная тревога в некоторых районах, в частности северных, Киевской области началась через несколько минут после 5 утра. Враг направил в регион свои ударные БпЛА, о чем сообщили Воздушные силы. Они также писали в социальных сетях, что угроза существует и для Киева.

Беспилотники российской армии в основном двигались со стороны Черниговской области. Киевская ОВА в 05:16 сообщила о работе сил ПВО в регионе.

Где еще была угроза от БпЛА этой же ночью?