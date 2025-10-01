Атака БпЛА триває: ППО працює на Київщині
- Ворожі дрони атакували Київську область рано вранці 1 жовтня.
- Одразу сили ППО почали роботу.
Ворожі дрони залетіли у Київську область під ранок 1 жовтня. У регіоні почали роботу сили ППО.
Про це інформує Київська ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Що відомо про атаку дронів на Київщину 1 жовтня?
Повітряна тривога у деяких районах, зокрема північних, Київській області почалася за кілька хвилин після 5 ранку. Ворог скерував до регіону свої ударні БпЛА, про що повідомили Повітряні сили. Вони також писали у соціальних мережах, що загроза існує й для Києва.
Безпілотники російської армії головно рухалися з боку Чернігівської області. Київська ОВА о 05:16 повідомила про роботу сил ППО у регіоні.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
Де ще була загроза від БпЛА цієї ж ночі?
- У Харкові вночі 1 жовтня прогриміло кілька вибухів. Влада повідомила, що причиною були керовані авіабомби.
- Вже відомо й про наслідки – це кілька пожеж у місті, зокрема на ринку. Також є щонайменше 5 постраждалих.