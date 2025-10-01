Ворожі дрони залетіли у Київську область під ранок 1 жовтня. У регіоні почали роботу сили ППО.

Про це інформує Київська ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" продовжують атакувати Україну: де зараз ворожі дрони

Що відомо про атаку дронів на Київщину 1 жовтня?

Повітряна тривога у деяких районах, зокрема північних, Київській області почалася за кілька хвилин після 5 ранку. Ворог скерував до регіону свої ударні БпЛА, про що повідомили Повітряні сили. Вони також писали у соціальних мережах, що загроза існує й для Києва.

Безпілотники російської армії головно рухалися з боку Чернігівської області. Київська ОВА о 05:16 повідомила про роботу сил ППО у регіоні.

Де ще була загроза від БпЛА цієї ж ночі?