Россияне ударили по еще трем важным объектам энергетики на Черниговщине
- Российские войска атаковали три важных энергообъекта в Черниговской области, что повлекло введение графиков отключений электроэнергии.
- В Новгороде-Северском в результате атаки 21 октября погибли 4 человека, еще 11 получили ранения.
В ночь на 22 октября российские войска совершили массированную атаку на Украину: враг запустил ракеты и дроны. Под ударом оказались, в частности, энергообъекты на Черниговщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.
Какие последствия атак на Черниговщину?
Россияне ударили по трем важным энергообъектам в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области.
В Черниговоблэнерго отметили, что энергетики уже начали восстановление, однако его темпы замедляются неблагоприятной ситуацией с безопасностью.
Ситуацию также прокомментировал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, сейчас в области действуют графики отключений – как почасовые, так и аварийные.
Сети перегружены из-за массированного удара по украинской энергетике и сложной ситуации в других областях – прошу потреблять электроэнергию экономно,
– подчеркнул чиновник.
Во вторник, 21 октября, Новгород-Северский также оказался под вражеской атакой. Вражеские снаряды и беспилотники били прямо по центру города и мирным жителям. Тогда в результате атаки погибли 4 человека, еще 11 получили ранения.
Среди них – 10-летний ребенок, который сейчас находится в тяжелом состоянии.
21 октября россияне также били по Новгород-Северскому / Фото: Нацполиция, ГСЧС, ОВА
Россияне нанесли массированный удар: последние новости
Ночью 22 октября энергетическая и нефтегазовая инфраструктура Украины снова оказалась под массированным ударом. Были применены БПЛА Shahed-138, "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1", "Гербера" и другие имитационные БПЛА. Также россияне запускали ракеты "Искандер-М", KN-23, "Искандер-К", "Кинжал" и, вероятно, Х-59.
Под прицелом оказались Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.
Известно, что в результате обстрела Киевщины погибли четверо мирных жителей, среди них шестимесячный младенец и 12-летняя девочка.