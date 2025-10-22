Росіяни вдарили по ще трьох важливих об'єктах енергетики на Чернігівщині
- Російські війська атакували три важливі енергооб'єкти в Чернігівській області, що спричинило запровадження графіків відключень електроенергії.
- У Новгород-Сіверському внаслідок атаки 21 жовтня загинули 4 людини, ще 11 отримали поранення.
В ніч на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Україні: ворог запустив ракети та дрони. Під ударом опинилися, зокрема, енергооб'єкти на Чернігівщині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чернігівобленерго".
Які наслідки атак на Чернігівщину?
Росіяни вдарили по трьох важливих енергооб'єктах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області.
В "Чернігівобленерго" зазначили, що енергетики вже розпочали відновлення, однак його темпи сповільнюються несприятливою безпековою ситуацією.
Ситуацію також прокоментував голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, зараз в області діють графіки відключень – як погодинні, так і аварійні.
Мережі перевантажені через масований удар по українській енергетиці й складну ситуацію в інших областях – прошу споживати електроенергію ощадливо,
– підкреслив посадовець.
У вівторок, 21 жовтня, Новгород-Сіверський також опинився під ворожою атакою. Ворожі снаряди й безпілотники били просто по центру міста та мирних мешканцях. Тоді внаслідок атаки загинули 4 людини, ще 11 зазнали поранень.
Серед них – 10-річна дитина, яка зараз перебуває у важкому стані.
21 жовтня росіяни також били по Новгород-Сіверському / Фото: Нацполіція, ДСНС, ОВА
Росіяни завдали масованого удару: останні новини
Вночі 22 жовтня енергетична і нафтогазова інфраструктура України знову опинилась під масованим ударом. Було застосовано БпЛА Shahed-138, "Герань-2", "Герань-3", "Гарпія-А1", "Гербера" та інші імітаційні БпЛА. Також росіяни запускали ракети "Іскандер-М", KN-23, "Іскандер-К", "Кинджал", та, ймовірно, Х-59.
Під прицілом опинилися Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська та Сумська області.
Відомо, що внаслідок обстрілу Київщини загинули четверо мирних жителів, серед них шестимісячне немовля та 12-річна дівчинка.