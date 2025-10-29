Начался новый террор "Шахедами": куда летят российские дроны

Вечером 29 октября оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники. Первая группа вражеских БПЛА появилась с севера. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

В последнее время появилась новая воздушная угроза для Украины. Противник усовершенствовал управляемые авиабомбы, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Россия ударила по Харьковщине беспилотниками: на местах был пожар, разрушения и раненые

Где есть угроза российских дронов в Украине?

Куда направляются вражеские "Шахеды": смотрите на карте