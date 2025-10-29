Укр Рус
29 жовтня, 19:21
4

Почався новий терор "Шахедами": куди летять російські дрони

Анастасія Колеснікова

Увечері 29 жовтня окупанти запустили по Україні ударні безпілотники. Перша група ворожих БпЛА з'явилася з півночі. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Останнім часом з'явилася нова повітряна загроза для України. Противник удосконалив керовані авіабомби, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Де є загроза російських дронів в Україні?

Куди прямують ворожі "Шахеди": дивіться на карті

 

19:31, 29 жовтня

БпЛА в центральній частині Чернігівщини, рухається в західному напрямку.

19:00, 29 жовтня

Група БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, рухається в південному напрямку.

18:52, 29 жовтня

Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.

18:47, 29 жовтня

БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в західному напрямку.

18:14, 29 жовтня

БпЛА в центральній частині Чернігівщини, рухається в південному напрямку.

17:30, 29 жовтня

Групи БпЛА на сході Дніпропетровщини, рухаються в західному напрямку.

17:04, 29 жовтня

Декілька груп БпЛА в центральній частині Чернігівщини, рухаються в західному напрямку.

16:44, 29 жовтня

БпЛА на сході Чернігівщини, рухаються в південно-західному напрямку.

16:07, 29 жовтня

Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.

 