Утром Россия ударила по Сумской общине: прилетело в базу отдыха

Утром 29 октября российские войска атаковали дроном Сумскую общину. Повреждения есть на территории базы отдыха в Заречном районе города.

Начался пожар, который оперативно потушили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА і ГСЧС.

Какие последствия атаки дрона на Сумскую громаду?

Около 7:35 враг нанес удар беспилотником по Сумской общине. Дрон попал по территории базы отдыха в Заречном районе города.

Одно из зданий загорелось, повреждено всего 6 домов для отдыха. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших предварительно нет.

ГСЧС ликвидируют последствия удара

