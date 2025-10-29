Утром Россия ударила по Сумской общине: прилетело в базу отдыха
- Российские войска атаковали дроном Сумскую общину, попав в базу отдыха в Заречном районе города.
- В результате атаки повреждены 6 домов для отдыха, пожар потушили, пострадавших нет.
Какие последствия атаки дрона на Сумскую громаду?
Около 7:35 враг нанес удар беспилотником по Сумской общине. Дрон попал по территории базы отдыха в Заречном районе города.
Одно из зданий загорелось, повреждено всего 6 домов для отдыха. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших предварительно нет.
ГСЧС ликвидируют последствия удара
Последние новости об атаках беспилотников врага
Вечером 28 октября Россия атаковала Чугуев на Харьковщине ударными дронами, повредив гражданское предприятие и вызвав пожар. В полиции сообщили, что зафиксировано около шести попаданий на территории частного предприятия.
Россияне дважды атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины, оставив десятки тысяч потребителей без света. Вторая атака произошла тогда, когда ремонтная бригада пыталась починить оборудование. К счастью, никто не пострадал.