Начался пожар, который оперативно потушили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

Какие последствия атаки дрона на Сумскую общину?

Около 7:35 враг нанес удар беспилотником по Сумской общине. Дрон попал по территории базы отдыха в Заречном районе города.

Одно из зданий загорелось, повреждено всего 6 домов для отдыха. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших предварительно нет.

