Начался пожар, который оперативно потушили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.
Какие последствия атаки дрона на Сумскую общину?
Около 7:35 враг нанес удар беспилотником по Сумской общине. Дрон попал по территории базы отдыха в Заречном районе города.
Одно из зданий загорелось, повреждено всего 6 домов для отдыха. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших предварительно нет.
Последние новости об атаках беспилотников врага
Вечером 28 октября Россия атаковала Чугуев в Харьковской области ударными дронами, повредив гражданское предприятие и вызвав пожар. В полиции сообщили, что зафиксировано около шести попаданий на территории частного предприятия.
Россияне дважды атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины, оставив десятки тысяч потребителей без света. Вторая атака произошла тогда, когда ремонтная бригада пыталась починить оборудование. К счастью, никто не пострадал.