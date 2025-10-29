Почала пожежа, яку оперативно загасили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

Дивіться також Зеленський відповів, чи можливий наступ росіян на Сумщині

Які наслідки атаки дрона на Сумську громаду?

Близько 7:35 ворог завдав удару безпілотником по Сумській громаді. Дрон влучив по території бази відпочинку у Зарічному районі міста.

Одна з будівель загорілася, пошкоджено загалом 6 будинків для відпочинку. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих попередньо немає.

Останні новини про атаки безпілотників ворога