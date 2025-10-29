Вранці Росія вдарила по Сумській громаді: прилетіло в базу відпочинку
- Російські війська атакували дроном Сумську громаду, влучивши у базу відпочинку в Зарічному районі міста.
- Внаслідок атаки пошкоджено 6 будинків для відпочинку, пожежу загасили, постраждалих немає.
Вранці 29 жовтня російські війська атакували дроном Сумську громаду. Пошкодження є на території бази відпочинку в Зарічному районі міста.
Почала пожежа, яку оперативно загасили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
Які наслідки атаки дрона на Сумську громаду?
Близько 7:35 ворог завдав удару безпілотником по Сумській громаді. Дрон влучив по території бази відпочинку у Зарічному районі міста.
Одна з будівель загорілася, пошкоджено загалом 6 будинків для відпочинку. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих попередньо немає.
