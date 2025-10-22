Долетят ли российские FPV до Киева и какая угроза от КАБов: Храпчинский объяснил, как защитить города
- Компания Piranha Tech представила комплексную программу Sky Defender и индивидуальную систему War Jammer для защиты городов от беспилотников и других угроз.
- Системы РЭБ могут создавать многоуровневую защиту вокруг города с интеграцией радаров, детекторов и средств радиоэлектронной борьбы, а также обеспечивать централизованное управление через командный пункт.
Компания–производитель РЭБ Piranha Tech представила комплексную программу Sky Defender и индивидуальную систему War Jammer – решения, интегрирующие радары, детекторы, перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в единую архитектуру управления. Речь идет о возможности формировать вокруг городов многоуровневый периметр защиты с централизованным командным пунктом.
Заместитель директора Piranha Tech Анатолий Храпчинский и глава коммерческого отдела Piranha Tech Михаил Ружинский рассказали о возможностях новых систем РЭБ и угрозе украинским городам, в частности Киеву. 24 Канал побывал на презентации и рассказывает детали.
Как в прифронтовых зонах построить эффективную систему защиты?
Заместитель директора Piranha Tech Анатолий Храпчинский напомнил о недавних атаках дронами по Харькову и удар "Ланцетом" по Чернигову. По его словам, враг существенно расширяет зону поражения за счет платформ, что когда-то были коммерческими беспилотниками.
Анатолий Храпчинский / Фото 24 Канала
Главная задача прифронтовых и приграничных общин – выстроить многоуровневую систему защиты от аппаратов, управляемых по радиоканалу или использующих спутниковую навигацию.
Говорится о группе решений, которые формируют единую экосистему для прикрытия города. Конфигурация зависит от рельефа местности и планирования, поэтому количество и типы средств определяют индивидуально.
Часть систем работает как "купол", другие – как направленные средства с различными дистанциями действия (ориентировочно 5 – 10 километров и до 20 километров – в зависимости от задачи). Данные от радаров и детекторов, в том числе через IP-интерфейсы, сводятся на единый командный пункт, где видны сектора и диапазоны противодействия.
Вокруг города построить первое и второе кольца защиты средствами РЭБ – вполне возможно. Для этого городским советам следует закупать решения, которые прикрывают критически важные объекты,
– отметил Храпчинский, общаясь с журналистами.
Отдельно он отметил, что система позволяет получать точные координаты целей от радиолокационных и детекционных средств и отрабатывать по разведывательным БПЛА, которые нередко являются предвестниками ударов другими средствами поражения.
Говорится также о противодействии FPV-дронам и носителям типа "Молния", транспортирующим несколько FPV-боеприпасов: срабатывают детекция и перекрытие каналов связи, что срывает выполнение миссии.
Отвечая на вопрос о возможности запусков FPV-дронов по Киеву, Храпчинский предостерег от преувеличенных оценок: физические ограничения и радиогоризонт остаются в силе.
В то же время следует учитывать сетевые режимы – как у "Шахедов", которые могут обмениваться данными между собой; следовательно, городские системы защиты должны уметь работать и по этим каналам.
Законы физики и радиогоризонт никто не отменял. Пока роев дронов нет, но они уже могут обмениваться информацией между собой,
– добавил Храпчинский.
По словам спикера, современные БпЛА способны обнаруживать влияние РЭБ и переключаться на инерционные режимы полета. Отдельные аппараты могут действовать как "радиомост", удлиняя связь для других носителей; как пример, платформа-ретранслятор может доставить связь до определенного рубежа, обеспечив дальнейший полет ударных дронов.
Комментируя интенсивность применения управляемых авиабомб, Храпчинский заявил, что противник способен быстро масштабировать производство модулей планирования и коррекции (УМПК), что уменьшает дефицит боеприпасов и позволяет запускать большое количество КАБов по Украине. По его словам, РЭБ подавляет навигацию и уменьшает точность поражения, однако это не равно полной нейтрализации угрозы в условиях городской застройки.
РЭБ – это элемент противодействия, который уменьшает точность. Но 250 – 500 килограммов взрывчатки, упадет за 10 – 100 метров, в городе все равно будут иметь тяжелые последствия,
– предостерегает заместитель директора Piranha Tech.
Архитектура Sky Defender: роли, интеграции и моделирования с ИИ
Глава коммерческого отдела Piranha Tech Михаил Ружинский описал Sky Defender как масштабируемую платформу с ролями для различных операторов: перехватчиков, РЭБ-подразделений и администраторов системы. В центре – главный радар (по принципу типа Sigma), который выдает направления и приоритеты целям; далее это расходится на все интегрированные средства в пределах их зон ответственности – с учетом радиусов детекции и подавления.
Михаил Ружинский / Фото 24 Канала
Программа поддерживает роли операторов: отдельно для перехватчиков (координаты, пуски, данные от радаров) и для подразделений РЭБ (собственное приложение, интегрировано в общий контур). Решение масштабируется "до уровня страны", работает с различными типами радаров и сценариями, а также предусматривает модуль симуляции на базе ИИ.
Искусственный интеллект "запускает" условного "Шахеда" и пытается обойти выставленные рубежи, что позволяет находить бреши в обороне.
Каждый оператор имеет свои роли, а интеграция радаров, перехватчиков и РЭБ дает возможность отрабатывать с одного командного пункта. Программа достаточно большая и масштабируется до уровня всей Украины,
– объяснил Ружинский.
Отдельные, "меньшие" приложения используют для индивидуального управления: например, Ground Control для перехватчиков и отдельный софт для командного управления РЭБ. Такие комплексы могут работать в количестве 20, 30 или 50 единиц одновременно – с одного ноутбука и одного пункта управления.
Подключаются также различные детекторы и радары, чтобы обеспечить дистанционное управление без постоянного присутствия людей на позициях. Для критической инфраструктуры предусмотрены отдельные схемы питания и работа с генераторами в опасных зонах.
Читайте также Европейская "Стена дронов" против России: какой будет роль Украины на восточном фланге НАТО
Во время демонстрации представители компании показали, как комплексы работают дистанционно: оборудование подключается через маршрутизатор и Starlink к локальному серверу, операторы видят картину и отрабатывают по секторам в соответствии с алгоритмами системы.
Антенны можно выносить на безопасные позиции, а питание организовывать отдельно – с генераторами.
По словам Ружинского, есть и "купольное" решение, а мощность подавления может достигать до 200 Вт на канал. Модуль детекции работает в аналоговом диапазоне от 300 до 7000 (проходит весь спектр до 8 секунд).
Экран для приема видео с FPV размещен возле пульта; он и система управления физически разделены и соединены Ethernet-кабелем – благодаря этому антенны можно вынести на более безопасные позиции.
"Задетектили видеочастоту – все включается автоматически", – отметил спикер, объяснив, что сплошная помеха сама по себе не "глушит" видео FPV, ведь картинка идет напрямую к пульту. При таких условиях эффективнее применять спуфинг. Демонстрируемая система работает в диапазоне до 2700 – это индивидуальный заказ, но при необходимости может быть модернизирована до 6000.
Во время демонстрации команда показала, как комплекс отрабатывает на реальном пролете FPV.
