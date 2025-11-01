"Хлопок" под Москвой и обстрел Новгород-Северска: хронология 1347 дня войны

Враг продолжает обстрел украинских городов и гражданского населения. Тем временем наши защитники переносят войну на территорию агрессора, устраивая там яркий "хлопок".

О главных событиях 1 ноября 2025 года, в частности ход боевых действий на фронте, потери врага, последствия российских атак, важные политические решения в Украине и мире, рассказывает 24 Канал.

