1 листопада, 06:22
"Бавовна" під Москвою та обстріл Новгород-Сіверська: хронологія 1347 дня війни

Анастасія Колеснікова

Ворог продовжує обстріл українських міст та цивільного населення. Тим часом наші захисники переносять війну на територію агресора, влаштовуючи там яскраву "бавовну".

Про головні події 1 листопада 2025 року, зокрема перебіг бойових дій на фронті, втрати ворога, наслідки російських атак, важливі політичні рішення в Україні та світі, розповідає 24 Канал.

06:15, 01 листопада

У ніч на 1 листопада в у п'яти містах Росії закрили аеропорти після повідомлень про атаку безпілотників.

В Росавіації повідомили, що ваеропортах Пензи, Самари та Саратова введено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. Начебто для забезпечення безпеки польотів. Також тимчасові обмеження на польоти у зв'язку з ризиком атаки дронів ввели аеропорти Калуги і Тамбова.

06:14, 01 листопада

Ворог вдарив по Новгород-Сіверську

Російська армія вдарила по центральній частині міста Новгород-Сіверський вночі 2 ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено фасади та вікна кількох будівель, інформація про постраждалих уточнюється.

06:13, 01 листопада

31 жовтня невідомі дрони атакували місто Тула, спричинивши вибухи та активізацію сигналізацій на автомобілях. Атаки дронів продовжувалися і після півночі 1 листопада.

06:11, 01 листопада

Москву атакували дрони

У Московській області відбулося масове відключення світла після появи невідомих дронів, що літали над регіоном.

06:10, 01 листопада

Скільки сил Росія кинула на захоплення Покровська

Росія розгорнула близько 170 тисяч військових у Донецькій області для захоплення Покровська, заявив Володимир Зеленський. Українські війська поступово вибивають російські підрозділи з Покровська, щоб зберегти свої сили, попри складну ситуацію.

06:08, 01 листопада

Україна пішла в контрнаступ у районі Покровська, – ЗМІ

Українські військові проводять контрнаступні дії поблизу Покровська на Донеччині, де тривають запеклі бої. Штурмовики воєнної розвідки здійснили десантну операцію, щоб розблокувати логістику, використовуючи кілька вертольотів під керівництвом Буданова.