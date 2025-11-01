"Бавовна" під Москвою та обстріл Новгород-Сіверська: хронологія 1347 дня війни

Ворог продовжує обстріл українських міст та цивільного населення. Тим часом наші захисники переносять війну на територію агресора, влаштовуючи там яскраву "бавовну".

Про головні події 1 листопада 2025 року, зокрема перебіг бойових дій на фронті, втрати ворога, наслідки російських атак, важливі політичні рішення в Україні та світі, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Україна пішла в контрнаступ поблизу Покровська, операцією керує Буданов, – ЗМІ