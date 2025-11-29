На России снова неспокойно. В результате атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2.

В связи с этим капитан морского порта Новороссийск ввел распоряжение прекратить грузовые операции и другие операции, а танкеры отвели за пределы акватории КТК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК).

Что известно об ударе по порту в Новороссийске?

На момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Сообщается, что якобы пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

Осуществляется отбор проб морской воды, ведется экологический мониторинг, действует "План ЛАРН". Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БпЛА.

Стоит заметить, что Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия Топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В связи с этим пропагандисты считают атаку на КТК атакой и на интересы стран-участниц.

Они также говорят, что этот объект якобы является полностью гражданским и находится под защитой международного права.

