Дроны вывели из строя причальное устройство Морского терминала в Новороссийске
- В результате атаки безэкипажными катерами было повреждено причальное устройство Морского терминала КТК в Новороссийске, что привело к прекращению грузовых операций.
- Предварительно сообщается об отсутствии пострадавших среди персонала и отсутствие утечки нефти, однако экологический мониторинг продолжается.
На России снова неспокойно. В результате атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2.
В связи с этим капитан морского порта Новороссийск ввел распоряжение прекратить грузовые операции и другие операции, а танкеры отвели за пределы акватории КТК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК).
Что известно об ударе по порту в Новороссийске?
На момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Сообщается, что якобы пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.
Осуществляется отбор проб морской воды, ведется экологический мониторинг, действует "План ЛАРН". Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БпЛА.
Стоит заметить, что Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия Топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В связи с этим пропагандисты считают атаку на КТК атакой и на интересы стран-участниц.
Они также говорят, что этот объект якобы является полностью гражданским и находится под защитой международного права.
Последствия атак на Россию: коротко о главном
Беспилотники продолжают наносить потери стране-агрессору. В ночь на 29 ноября более 100 дронов атаковали различные регионы России, в частности Афипский нефтеперерабатывающий завод, где произошел пожар.
Силы ПВО России заявили о сбивании беспилотников в нескольких областях, а аэропорты Тамбова, Волгограда и Краснодара прекращали работу.
Ночью 28 ноября дроны атаковали Саратов, Энгельс, Таганрог. Минобороны России сообщило о перехвате 136 украинских дронов. Целью дронов были Саратовский НПЗ и территория аэродрома Энгельс.