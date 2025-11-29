Дрони вивели з ладу причальний пристрій Морського термінала в Новоросійську

На Росії знову неспокійно. Внаслідок атаки безекіпажними катерами в акваторії Морського термінала КТК отримав значні пошкодження виносний причальний пристрій КТК ВПУ-2.

У зв'язку з цим капітан морського порту Новоросійськ ввів розпорядження припинити вантажні операції та інші операції, а танкери відвели за межі акваторії КТК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Каспійський Трубопровідний Консорціум (КТК).

Що відомо про удар по порту в Новоросійську?

На момент вибуху ВПУ системи аварійного захисту забезпечили перекриття відповідних трубопроводів. Повідомляється, що нібито потерпілих серед персоналу КТК та підрядників немає. Попередньо попадання нафти в акваторію Чорного моря не відбулося.

Здійснюється відбір проб морської води, ведеться екологічний моніторинг, діє "План ЛАРН". Подальша експлуатація ВПУ-2 є неможливою. Відвантаження на терміналі здійснюватимуться відповідно до встановлених правил при скасуванні загроз БпЛА.

Варто зауважити, що Каспійський Трубопровідний Консорціум об'єднує найбільші підприємства Паливно-енергетичного комплексу Росії, США, Казахстану та низки країн Західної Європи. У зв'язку з цим пропагандисти вважають атаку на КТК атакою і на інтереси країн-учасниць.

Вони також кажуть, що цей об'єкт буцімто є повністю цивільним і перебуває під захистом міжнародного права.

Наслідки атак на Росію: коротко про головне