Дрони вивели з ладу причальний пристрій Морського термінала в Новоросійську
- Внаслідок атаки безекіпажними катерами було пошкоджено причальний пристрій Морського термінала КТК у Новоросійську, що призвело до припинення вантажних операцій.
- Попередньо повідомляється про відсутність постраждалих серед персоналу та відсутність витоку нафти, проте екологічний моніторинг триває.
На Росії знову неспокійно. Внаслідок атаки безекіпажними катерами в акваторії Морського термінала КТК отримав значні пошкодження виносний причальний пристрій КТК ВПУ-2.
У зв'язку з цим капітан морського порту Новоросійськ ввів розпорядження припинити вантажні операції та інші операції, а танкери відвели за межі акваторії КТК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Каспійський Трубопровідний Консорціум (КТК).
Що відомо про удар по порту в Новоросійську?
На момент вибуху ВПУ системи аварійного захисту забезпечили перекриття відповідних трубопроводів. Повідомляється, що нібито потерпілих серед персоналу КТК та підрядників немає. Попередньо попадання нафти в акваторію Чорного моря не відбулося.
Здійснюється відбір проб морської води, ведеться екологічний моніторинг, діє "План ЛАРН". Подальша експлуатація ВПУ-2 є неможливою. Відвантаження на терміналі здійснюватимуться відповідно до встановлених правил при скасуванні загроз БпЛА.
Варто зауважити, що Каспійський Трубопровідний Консорціум об'єднує найбільші підприємства Паливно-енергетичного комплексу Росії, США, Казахстану та низки країн Західної Європи. У зв'язку з цим пропагандисти вважають атаку на КТК атакою і на інтереси країн-учасниць.
Вони також кажуть, що цей об'єкт буцімто є повністю цивільним і перебуває під захистом міжнародного права.
Наслідки атак на Росію: коротко про головне
Безпілотники продовжують завдавати втрат країні-агресорці. У ніч на 29 листопада понад 100 дронів атакували різні регіони Росії, зокрема Афіпський нафтопереробний завод, де сталася пожежа.
Сили ППО Росії заявили про збиття безпілотників у кількох областях, а аеропорти Тамбова, Волгограда та Краснодара припиняли роботу.
Вночі 28 листопада дрони атакували Саратов, Енгельс, Таганрог. Міноборони Росії повідомило про перехоплення 136 українських дронів. Ціллю дронів були Саратовський НПЗ та територія аеродрому Енгельс.