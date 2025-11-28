Сирены тревоги и "работа ПВО": дроны атакуют Саратов и Энгельс
- Ночью 28 ноября беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, местные жители слышали сирены тревоги и взрывы в небе.
- Аэропорт Саратова закрыли в целях безопасности, в соседней Пензенской области ввели план "Ковер".
Ночью 28 ноября на России снова неспокойно. Беспилотники пытаются атаковать Саратов и Энгельс.
Местные жители заявляют о сиренах тревоги и активной работе ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Shot, Astra, Exilenova+, Supernova+ і "Крымский ветер".
Смотрите также Ювелирная точность: эксперт отметил 2 интересных момента в атаке на Новокуйбышевский НПЗ
Что известно об атаке на Россию?
По данным телеграмм-каналов в Саратове и Энгельсе уже якобы сбито несколько воздушных целей. Местные жалуются, что мощные взрывы в небе начали раздаваться после часа ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор.
В Саратове слышали взрывы: видео Exilenova+
Официальной информации о последствиях атаки пока нет. Аэропорт Саратова закрыли в целях безопасности, также план "Ковер" ввели в соседней Пензенской области.
Дроны атаковали Саратов: видео Exilenova+ (Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика, 18+)
Неспокойно также в Смоленске. Около полуночи там сообщали о взрывах и публиковали видео задымления.
В Смоленске возникло задымление после атаки: видео Astra
Так называемая ПВО работала и на Ростовщине около половины второго ночи. В 23:30 27 ноября громко было и в Новороссийске Краснодарского края, в городе звучала сирена.
Кроме этого, вечером 27 ноября было неспокойно во временно оккупированном Крыму. В 21:08 сообщалось о громком взрыве в стороне Сак. Впоследствии там снова было громко. По данным местных, дроны атаковали Сакскую ТЭЦ. Неспокойно также было в Новофедоровке и Гвардейском. Около 01:30 дроны добрались и до Таврической ТЭС под Симферополем.
Последствия атак на Россию: коротко о главном
Ранее несколько ударных БпЛА прорвались в столицу Чеченской Республики России и попали по военной части полка Росгвардии "Ахмат-Север" расположенной в Байсангуровском районе Грозного. Вероятно, атака была направлена на воинскую часть 65384, где базируется 291-й гвардейский мотострелковый полк. После попаданий на территории части был виден огонь и густой дым.
Ночью 27 ноября над Новокуйбышевском в Самарской области России прогремела серия взрывов. Предварительно, был атакован местный нефтеперерабатывающий завод. По словам местных жителей, было слышно примерно десять сильных "хлопков", а в небе виднелись яркие вспышки.
Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли результативные удары по военным целям и объектам ВПК России, в частности по заводу по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.