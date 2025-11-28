Сирены тревоги и "работа ПВО": дроны атакуют Саратов и Энгельс

Ночью 28 ноября на России снова неспокойно. Беспилотники пытаются атаковать Саратов и Энгельс.

Местные жители заявляют о сиренах тревоги и активной работе ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Shot, Astra, Exilenova+, Supernova+ і "Крымский ветер".

Что известно об атаке на Россию?

По данным телеграмм-каналов в Саратове и Энгельсе уже якобы сбито несколько воздушных целей. Местные жалуются, что мощные взрывы в небе начали раздаваться после часа ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор.

В Саратове слышали взрывы: видео Exilenova+

Официальной информации о последствиях атаки пока нет. Аэропорт Саратова закрыли в целях безопасности, также план "Ковер" ввели в соседней Пензенской области.

Дроны атаковали Саратов: видео Exilenova+ (Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика, 18+)

Неспокойно также в Смоленске. Около полуночи там сообщали о взрывах и публиковали видео задымления.

В Смоленске возникло задымление после атаки: видео Astra

Так называемая ПВО работала и на Ростовщине около половины второго ночи. В 23:30 27 ноября громко было и в Новороссийске Краснодарского края, в городе звучала сирена.

Кроме этого, вечером 27 ноября было неспокойно во временно оккупированном Крыму. В 21:08 сообщалось о громком взрыве в стороне Сак. Впоследствии там снова было громко. По данным местных, дроны атаковали Сакскую ТЭЦ. Неспокойно также было в Новофедоровке и Гвардейском. Около 01:30 дроны добрались и до Таврической ТЭС под Симферополем.

Последствия атак на Россию: коротко о главном