Сирени тривоги і "робота ППО": дрони атакують Саратов та Енгельс
- Вночі 28 листопада безпілотники атакували Саратов і Енгельс, місцеві жителі чули сирени тривоги та вибухи в небі.
- Аеропорт Саратова закрили з метою безпеки, в сусідній Пензенській області запровадили план "Килим".
Вночі 28 листопада на Росії знову неспокійно. Безпілотники намагаються атакувати Саратов і Енгельс.
Місцеві жителі заявляють про сирени тривоги й активну роботу ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Shot, Astra, Exilenova+, Supernova+ і "Кримський вітер".
Що відомо про атаку на Росію?
За даними телеграм-каналів у Саратові та Енгельсі вже нібито збито кілька повітряних цілей. Місцеві бідкаються, що потужні вибухи в небі почали лунати після першої години ночі, і з різною періодичністю продовжуються досі.
У Cаратові чули вибухи: відео Exilenova+
Офіційної інформації про наслідки атаки поки що немає. Аеропорт Саратова закрили з метою безпеки, також план "Килим" запровадили в сусідній Пензенській області.
Дрони атакували Саратов: відео Exilenova+ (Увага! У відео присутня нецензурна лексика, 18+)
Неспокійно також у Смоленську. Близько опівночі там повідомляли про вибухи та публікували відео задимлення.
У Смоленську виникло задимлення після атаки: відео Astra
Так звана ППО працювала і на Ростовщині близько пів на другу ночі. О 23:30 27 листопада гучно було і в Новоросійську Краснодарського краю, у місті лунала сирена.
Окрім цього, ввечері 27 листопада було неспокійно в тимчасово окупованому Криму. О 21:08 повідомлялося про гучний вибух у стороні Сак. Згодом там знову було гучно. За даними місцевих, дрони атакували Сакську ТЕЦ. Неспокійно також було в Новофедорівці та Гвардійському. Близько 01:30 дрони добралися і до Таврійської ТЕС під Сімферополем.
Наслідки атак на Росію: коротко про головне
Раніше кілька ударних БпЛА прорвались до столиці Чеченської Республіки Росії та влучили по військовій частині полку Росгвардії "Ахмат-Північ" розташованій у Байсангурівському районі Грозного. Ймовірно, атака була спрямована на військову частину 65384, де базується 291-й гвардійський мотострілецький полк. Після влучань на території частини було видно вогонь та густий дим.
Вночі 27 листопада над Новокуйбишевськом у Самарській області Росії прогриміла серія вибухів. Попередньо, був атакований місцевий нафтопереробний завод. За словами місцевих жителів, було чутно приблизно десять сильних "хлопків", а в небі виднілися яскраві спалахи.
Окрім цього, Сили оборони України завдали результативних ударів по військових цілях та об'єктах ВПК Росії, зокрема по заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.