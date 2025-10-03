Вечером 2 октября Сочи оказалось под атакой дронов. В этот период в городе с визитом находился Владимир Путин.

Он выступал на сессии Валдайского форума незадолго до начала атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Смотрите также Найдем и возможности, и оружие, – Генштаб анонсировал блэкаут в Москве

Дроны атаковали Сочи во время визита Путина

Поздно вечером 2 октября дроны атаковали Сочи, когда в городе был Путин. Незадолго до атаки российский диктатор выступил на сессии Валдайского форума.

Сначала были закрыты аэропорты в Сочи и Геленджике, затем мэр города Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников. Местные слышали звуки работы ПВО и сирены воздушной тревоги.

По данным Минобороны России, удалось сбить якобы 11 украинских БпЛА над акваторией Черного моря и 4 – в Крыму. Тревогу в федеральной территории Сириус отменили через 30 – 40 минут. Впрочем, аэропорты были закрыты целых 7 часов. На другие аэропорты перенаправили 10 самолетов.

Ассоциация туроператоров РФ оценивает, что из-за ограничений задержались более 40 рейсов – 24 на вылет и около 20 на прилет. В аэропортах вводили план "Ковер".

Какими были недавние удары по территории России?