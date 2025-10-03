Дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин, – СМИ
- Дроны атаковали Сочи во время визита Владимира Путина, а аэропорты были закрыты на 7 часов.
- Российское Минобороны заявило о сбитии 15 украинских дронов, а более 40 рейсов были задержаны.
Вечером 2 октября Сочи оказалось под атакой дронов. В этот период в городе с визитом находился Владимир Путин.
Он выступал на сессии Валдайского форума незадолго до начала атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Смотрите также Найдем и возможности, и оружие, – Генштаб анонсировал блэкаут в Москве
Дроны атаковали Сочи во время визита Путина
Поздно вечером 2 октября дроны атаковали Сочи, когда в городе был Путин. Незадолго до атаки российский диктатор выступил на сессии Валдайского форума.
Сначала были закрыты аэропорты в Сочи и Геленджике, затем мэр города Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников. Местные слышали звуки работы ПВО и сирены воздушной тревоги.
По данным Минобороны России, удалось сбить якобы 11 украинских БпЛА над акваторией Черного моря и 4 – в Крыму. Тревогу в федеральной территории Сириус отменили через 30 – 40 минут. Впрочем, аэропорты были закрыты целых 7 часов. На другие аэропорты перенаправили 10 самолетов.
Ассоциация туроператоров РФ оценивает, что из-за ограничений задержались более 40 рейсов – 24 на вылет и около 20 на прилет. В аэропортах вводили план "Ковер".
Какими были недавние удары по территории России?
Силы специальных операций ВСУ поразили дронами РЛС П-14Ф "Лена" и ТРЛК "Сопка-2" в Воронежской области России.
Дальнобойные дроны ЦСО "А" СБУ атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Орске. На "Орскнефтеоргсинтез" есть 4 установки первичной переработки нефти. Мощность этого завода - 6,6 миллиона тонн нефти в год.
В городе Березники Пермского края России был поражен завод "Азот", один из крупнейших производителей азотных удобрений в стране. Поражение произошло на расстоянии 1700 километров от границы Украины.