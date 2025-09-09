Путин мог застать ночную атаку беспилотниками в Сочи, – росСМИ
- В ночь на 9 сентября неизвестные дроны атаковали Сочи, где, вероятно, находился Владимир Путин.
- Президентский самолет прибыл в город за несколько часов до атаки и остался там, пишут росСМИ.
- Местные власти пишут, что в результате атаки беспилотниками якобы есть жертва и повреждены дома.
В ночь на 9 сентября неизвестные дроны атаковали Сочи. В это время там, вероятно, мог находиться президент России Владимир Путин.
В результате атаки якобы повреждены частные дома, а в городе несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Действительно ли Путин был в Сочи во время атаки?
Ночью 9 сентября, когда дроны атаковали под Адлером в Сочи, там мог находиться Владимир Путин. Как пишут росСМИ, согласно данным Flightradar24, за несколько часов до атаки в город прибыл президентский самолет Ил-96-300ПУ (RA-96024).
На нем российский диктатор ранее летал на встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляску. Самолет якобы остался в Сочи даже после ночной атаки.
В городе также расположена резиденция Путина "Бочаров ручей". Как пишут пропагандистские медиа, ранее диктатор проводил в Сочи недели, но после начала дроновых атак почти перестал посещать регион.
Ранее сообщалось, что в августе 2025 года обломки беспилотника упали в Геленджике и вызвали пожар вблизи дворца президента России на мысе Идокопас. Лес горел четыре дня.
Что известно об атаке на Сочи?
- Ночью 9 сентября в Сочи раздавались взрывы из-за атаки неизвестных дронов.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате удара беспилотниками якобы погиб человек. Предполагают, что в его машину попали обломки сбитого дрона.
Местные власти сообщают, что повреждено около шести частных домов, а российское минобороны сообщает, что над Краснодарским краем якобы сбили два БпЛА, еще 29 – над другими регионами России, Черным морем и временно оккупированным Крымом.
К тому же работу приостанавливал аэропорт Сочи. Он закрывался более чем на 30 минут.