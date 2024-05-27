Удар по Харькову: осколками бомб повредило аж два предприятия, есть погибшая, – Болвинов

Сегодня, 27 мая, россияне цинично ударили по центру города Харькова. В результате атаки пострадали гражданские предприятия.

В очередной раз враг обстрелял город Харьков. На этот раз он использовал две управляемые авиабомбы УМБП Д-30, ими была обстреляна промышленная зона, Холодногорского района города. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Что известно о вражеском ударе

Сегодня около 16:00 вражеская авиация ударила управляемыми авиабомбами по гражданскому предприятию города Харькова. Одна из управляемых авиабомб фактически попала в дорогу, но от этого попадания были повреждены два здания двух предприятий.

Одно предприятие занимается производством сельскохозяйственной техники. Другое – известное местное предприятие по производству сладостей.

К большому сожалению, из-за того, что управляемая авиабомба взорвалась и разлетелась, то обломками были повреждены близлежащие дома. От таких обломков погибла женщина, которая находилась на первом этаже сельхозпредприятия,

– рассказал Болвинов.

По его словам, врачи оказывали женщине медицинскую помощь, однако, к сожалению, спасти ее жизнь не удалось. Погибшую звали Наталья, ей было всего 47 лет. Также по состоянию на эту минуту известно о еще 11 пострадавших.

Среди них 7 мужчин и 4 женщины в возрасте от 35 до 68 лет. Кого-то ранило взрывной волной, кто-то получил ранения от обломков. Всем этим людям оказана медицинская помощь, некоторые находятся в больнице.

Обновлено. Число раненых в результате вражеских авиаударов по Холодногорскому району города Харькова возросло до 12 человек.

В результате удара по Харькову есть погибшая и пострадавшие: смотрите видео

Известно, что на месте начался пожар. К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава ГСЧС.

Что говорят в прокуратуре

Под процессуальным руководством Новобаварской и Шевченковской окружных прокуратур города Харькова начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Россияне ударили по Харькову / Фото Харьковской областной прокуратуры

В то же время в Шевченковском районе авиационный боеприпас попал возле проезжей части. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Прокуроры и следователи полиции работают на местах очередных военных преступлений, совершенных представителями страны-агрессора.

Напомним, что в Харькове в понедельник, 27 мая, объявили день траура по жертвам российского удара по "Эпицентру". Эта атака произошла днем 25 мая.

В результате российского удара по "Эпицентру" погибли и пострадали более десятков человек. На месте событий до сих пор продолжают поисково-спасательные работы.