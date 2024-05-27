Город еще приходит в себя после удара по "Эпицентру". Близкие вынуждены сдавать образцы ДНК, а полицейские предположили, что придется просеивать пепел, чтобы найти останки погибших. Также оккупанты ударили по типографии.
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Что известно о взрывах в Харькове 27 мая: информация от местных властей
Прилеты в Харькове. Предварительно в центре города,
– написал Игорь Терехов в 16:16.
В следующем сообщении он детализировал: есть прилет в промзону Холодногорского района города.
В Харькове есть раненые
По состоянию на 16:34 известно о четырех пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом написал мэр города Игорь Терехов. Глава ОВА Олег Синегубов также подтвердил это.
Чем били по городу
В половине четвертого Воздушные силы проинформировали о пусках УАБов тактической авиацией на Харьковщине. В 16:13 написали, что УАБ летит на Харьков, а менее чем через десять минут – что враг запустил новые авиабомбы по области.
О повторных пусках предупредили и мониторинговые каналы.
Что делать, если видишь попадание
В полиции напомнили не фиксировать работу ПВО и попадания на фото и видео. А также дали советы, что делать, если вы увидели прилет.
"Не покидайте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102", – призвали там.