В ночь на 3 сентября россияне атаковали ряд регионов Украины, в частности Знаменскую громаду на Кировоградщине. В администрации рассказали о последствиях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

Что известно об ударе по Кировоградщине?

Андрей Райкович рассказал, что российские захватчики обстреляли Знаменскую громаду, в частности объекты АО "Укрзализныця".

Есть возгорания в частных домовладениях,

– подчеркнул он.

По состоянию на 02:01 информация о пострадавших не поступала. Глава ОГА призвал жителей не выкладывать никаких фото и видео в социальные сети. И не покидать безопасных мест до отбоя воздушной тревоги.

Обстрел Украины в ночь на 3 сентября: что известно?