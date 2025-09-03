У ніч проти 3 вересня росіяни атакували низку регіонів України, зокрема Знамʼянську громаду на Кіровоградщині. В адміністрації розповіли про наслідки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Кіровоградської ОДА Андрія Райковича.

Що відомо про удар по Кіровоградщині?

Андрій Райкович розповів, що російські загарбники обстріляли Знамʼянську громаду, зокрема об'єкти АТ "Укрзалізниця".

Є займання в приватних домоволодіннях,

– підкреслив він.

Станом на 02:41 відомо про 3 постраждалих унаслідок атаки. Їм надається медична допомога.

Райкович уточнив, що пошкоджено 10 житлових будинків та від електропостачання відключено населені пункти громади. На місці працюють працівники ДСНС та поліції, психологи, медики. Бригади енергетиків відновлюють електропостачання.

Очільник ОДА закликав мешканців не викладати жодних фото та відео в соціальні мережі. І не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги.

Обстріл України в ніч проти 3 вересня: що відомо?