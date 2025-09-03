Окупанти вдарили по Кіровоградщині: є постраждалі
- Унаслідок російської атаки на Знамʼянську громаду на Кіровоградщині постраждали 3 людини, пошкоджено 10 житлових будинків та відключено електропостачання.
- На місці працюють служби ДСНС, поліція, психологи, медики та енергетики, а мешканців закликають не публікувати фото в соціальних мережах і залишатися в безпечних місцях.
У ніч проти 3 вересня росіяни атакували низку регіонів України, зокрема Знамʼянську громаду на Кіровоградщині. В адміністрації розповіли про наслідки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Кіровоградської ОДА Андрія Райковича.
Що відомо про удар по Кіровоградщині?
Андрій Райкович розповів, що російські загарбники обстріляли Знамʼянську громаду, зокрема об'єкти АТ "Укрзалізниця".
Є займання в приватних домоволодіннях,
– підкреслив він.
Станом на 02:41 відомо про 3 постраждалих унаслідок атаки. Їм надається медична допомога.
Райкович уточнив, що пошкоджено 10 житлових будинків та від електропостачання відключено населені пункти громади. На місці працюють працівники ДСНС та поліції, психологи, медики. Бригади енергетиків відновлюють електропостачання.
Очільник ОДА закликав мешканців не викладати жодних фото та відео в соціальні мережі. І не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги.
Обстріл України в ніч проти 3 вересня: що відомо?
Окупанти здійснили масований обстріл України вночі 3 вересня.
Загарбники атакували Львів та Хмельницький. У містах пролунали вибухи уночі, сили ППО працювали по ворожих цілях.
Вибухи лунали й на Київщині та у столиці. Ворог здійснив масований обстріл Київської області дронами, начальник КМВА розповів, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань.
Ворожі дрони також атакували Рівне й Луцьк. У Повітряних Силах розповідали про ворожі дрони в напрямку міст.