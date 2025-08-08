В ночь на 8 августа российские дроны атаковали Бучанский район Киевской области, повредив жилые дома, детсад и автомобили. Обошлось без жертв, но несколько человек получили стрессовую реакцию.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КОВА. В ночь на 8 августа российские дроны атаковали Бучанский район Киевской области.

Российские дроны ударили по Буче

Повреждения получили 21 частный дом, хозяйственные постройки, гаражи, две недостроенные многоэтажки и 10 автомобилей, сообщил городской голова Анатолий Федорук.

В Буче повреждены семь частных домов и детский сад. По словам мэра, обошлось без жертв. Однако девушка и две женщины получили острую стрессовую реакцию – им оказали помощь на месте без госпитализации. Степень разрушений разная – от выбитых окон и дверей до частичного разрушения зданий.

Федорук отметил, что местные власти и партнеры уже работают над помощью пострадавшим. Оперативные службы ликвидируют последствия обстрела.