У ніч на 8 серпня російські дрони атакували Бучанський район Київщини, пошкодивши житлові будинки, дитсадок та автомобілі. Обійшлося без жертв, але кілька людей отримали стресову реакцію.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КОВА. У ніч на 8 серпня російські дрони атакували Бучанський район Київщини.

Російські дрони вдарили по Бучі

Пошкоджень зазнали 21 приватний будинок, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки та 10 автомобілів, повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Мер Бучі про нічну атаку: дивитися відео

У Бучі ушкоджено сім приватних будинків та дитячий садок. За словами мера, обійшлося без жертв. Однак дівчина та дві жінки отримали гостру стресову реакцію – їм надали допомогу на місці без госпіталізації. Ступінь руйнувань різний – від вибитих вікон і дверей до часткової руйнації будівель.

Наслідки атаки на Киїіщину / Фото: Національна поліція України

Федорук зазначив, що місцева влада та партнери вже працюють над допомогою постраждалим. Оперативні служби ліквідовують наслідки обстрілу.