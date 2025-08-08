У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей знищено, інформує 24 Канал.

Скільки дронів збили вночі 8 серпня?

У ніч проти 8 серпня російські війська атакували 108 засобами повітряного нападу. Зокрема, ворожі сили армії агресора атакували 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із напрямків:

Шаталово,

Курськ,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі,

– ідеться в повідомленні.

В ПС вказали, що силами ППО збито/подавлено 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Там додали, що зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.