У Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей уничтожено, информирует 24 Канал.
Смотрите также Россияне атаковали Киевскую область "Шахедами": вспыхнули пожары, есть пострадавшие
Сколько дронов сбили ночью 8 августа?
В ночь на 8 августа российские войска атаковали 108 средствами воздушного нападения. В частности, вражеские силы армии агрессора атаковали 104-мя ударными БПЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 8-ю скоростными (реактивными) БПЛА с направлений:
- Шаталово,
- Курск,
- Брянск,
- Приморско-Ахтарск,
- Чауда – ТОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 воздушные цели,
– говорится в сообщении.
В ВС указали, что силами ПВО сбито/подавлено 3 реактивных беспилотника и 79 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
Там добавили, что зафиксировано попадание 26 БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.