Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской ОВА Николая Калашника.

Какие последствия вражеской атаки в Киевской области 8 августа?

Николай Калашник рассказал, что в результате вражеской атаки по Киевской области травмированы три женщины – 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения у гражданок не значительные.

В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома. На местах уже работают все службы,

– написал чиновник.

Начальник Киевской ОВА пообещал, что предоставит всю необходимую информацию о последствиях вражеской атаки позже.