Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.
До теми У Харкові чутно вибухи: місто під атакою "Шахедів"
Які наслідки ворожої атаки у Київській області 8 серпня?
Микола Калашник розповів, що внаслідок ворожої атаки по Київській області травмовано трьох жінок – 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення у громадянок не значні.
Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби,
– написав посадовець.
Начальник Київської ОВА пообіцяв, що надасть всю необхідну інформацію щодо наслідків ворожої атаки згодом.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
До слова, раніше у Київській ОВА повідомляли, що по ворожих цілях в області працює ППО. У військовій адміністрації закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші та не оприлюднювати фото та відео наслідків російської атаки.
Тривога також лунала і в самому Києва, але "Шахеди" до столиці не долетіли. Тривогу в Київській області скасували о 01:21 8 серпня.