Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

До теми У Харкові чутно вибухи: місто під атакою "Шахедів"

Які наслідки ворожої атаки у Київській області 8 серпня?

Микола Калашник розповів, що внаслідок ворожої атаки по Київській області травмовано трьох жінок – 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення у громадянок не значні.

Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби,

– написав посадовець.

Начальник Київської ОВА пообіцяв, що надасть всю необхідну інформацію щодо наслідків ворожої атаки згодом.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, раніше у Київській ОВА повідомляли, що по ворожих цілях в області працює ППО. У військовій адміністрації закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші та не оприлюднювати фото та відео наслідків російської атаки.

Тривога також лунала і в самому Києва, але "Шахеди" до столиці не долетіли. Тривогу в Київській області скасували о 01:21 8 серпня.