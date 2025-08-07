Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.

Що відомо про вибух у Харкові?

Повітряну тривогу у Харкові оголосили 7 серпня о 23:12. Про вибух стало відомо о 23:55, про це написав міський голова Ігор Терехов.

Харків зазнав атаки ворожим дроном "Шахед" – у місті пролунали вибухи. Деталі з'ясовуються,

– написав мер.

Пізніше Ігор Терехов зазначив, що внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.

