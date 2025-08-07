Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

Что известно о взрыве в Харькове?

Воздушную тревогу в Харькове объявили 7 августа в 23:12. О взрыве стало известно в 23:55, об этом написал городской голова Игорь Терехов.

Харьков подвергся атаке вражеским дроном "Шахед" – в городе прогремели взрывы. Детали выясняются,

– написал мэр.

Позже Игорь Терехов отметил, что в результате атаки в Салтовском районе возник пожар на гражданском предприятии.

