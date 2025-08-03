Ці дрони вважаються більш-менш безпечними, бо частіше за все не несуть такого великого бойового заряду, як інші. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, однак зазначивши, що руйнації від них можуть бути значними, якщо відбувається влучання у будівлю.

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Серед постраждалих – 11 харків'ян

Внаслідок атаки дроном "Молнія" на харківський будинок є потерпілі, у тому числі три дитини.

Багатоповерхівку від удару прикрило дерево. Однак внаслідок атаки постраждали 11 людей, декілька з них звертались до медиків, станом на вечір 2 серпня дехто перебував у лікарні,

– озвучила Черненко.

У людей були ураження від уламків. Квартири на першому, другому і вище поверхах побило ними. Одна з постраждалих, яка звернулась до медиків, розповіла, що в мить удару її чоловіка і дитини, на щастя, вдома не було.

"Почула сигнал тривоги, взяла телефон, хотіла почитати, що і куди летить. Зрозуміла, що до нас. Хотіла вийти в коридор і почула свист. Я впала на підлогу, вийшло відвернутися від уламків. В перші хвилини щось глушило, я не чула, потім отямилася, взяла речі, пошукала кота, вийшла з квартири", – розповіла Анастасія, постраждала.

Голова адміністрації Київського району Неллі Казанжиєва наголосила на тому, що це виключно житловий район, ніякої промислової інфраструктури тут взагалі немає й не було.

Це нелюдські акати на наших містян,

– озвучила Казанжиєва.

Наслідки атаки у Київському районі Харкова/скриншоти з відео 24 Каналу

Нагадаємо, днями неподалік Харкова росіяни атакували супермаркет і розподільчий пункт із цивільними об'єктами, є загиблі. Інженер знищеного підприємства розповів як його в мить удару відкинуло і як він отямився на даху.