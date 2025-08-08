Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

До теми Росія знову атакує Україну "Шахедами": де зараз небезпека ворожих дронів

Що відомо про атаку "Шахедів" у Київській області?

Повітряну тривогу в окремих районах Київської області почали оголошувати ще пізно ввечері 7 серпня. Вночі 8 серпня "червоними" були Вишгородський, Бучанський, Фастівський, Білоцерківський та Обухівський райони.

О 00:44 8 серпня у Київській ОВА повідомили, що по ворожих цілях у небі працює ППО.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йшлося у повідомленні.

В КОВА також закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Варто зазначити, що о 00:36 повітряну тривогу також оголосили й у Києві. Для столиці також була загроза ударних безпілотників.

"Загроза ударних БпЛА для Києва. Може бути гучно", – написав у своєму телеграм-каналі очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.