Повреждение саркофага над ЧАЭС отсрочит демонтаж старого укрытия, – NYT

Российский удар по саркофагу над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС может привести к отсрочке планируемого демонтажа старого защитного укрытия. Восстановление нового укрытия также является очень сложной задачей.

Старый саркофаг построил еще Советский союз после аварии 1986 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Демонтаж старого укрытия над ЧАЭС придется отложить

Инженеры и эксперты, которые работали над возведением современной арки, предупреждают, что теперь реализация этих планов может быть отложена на неопределенный срок.

Сооружение нового безопасного конфайнмента предусматривало, что он обеспечит возможность постепенного демонтажа старого советского саркофага, состояние которого со временем только ухудшалось. До конца 2025 года планировали утвердить стратегию его ликвидации, однако атака россиян, вероятно, внесет значительные коррективы.

Специалисты объясняют, что при демонтаже старого укрытия образуется радиоактивная пыль, которая может распространяться вокруг. Новая арка должна сдерживать эти частицы.

Руководитель эксплуатации нового саркофага Андрей Серый рассказал, что после атаки пожарным приходилось пробивать конструкцию и распылять воду внутрь, поскольку там могли быть очаги пожара, несмотря на то, что пространство внутри арки должно быть сухим.

По его словам, полное восстановление саркофага – задача почти нереальная. Это может ускорить коррозию конструкции и еще больше может ухудшить состояние старой советской защиты

Полная реставрация объекта практически невозможна. Чтобы приблизить его как можно ближе к первоначальному состоянию – на это, скорее всего, нужны сотни миллионов долларов,

– заявил в комментарии NYT Андрей Серый.