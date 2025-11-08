Враг ударил по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине: вспыхнул сильный пожар
- Россияне ночью 8 ноября били по Черниговщине.
- Враг нанес комбинированный удар беспилотниками и ракетами по объекту критической инфраструктуры.
Вражеские силы России ночью 8 ноября атаковали Черниговскую область. Зафиксировано попадание по объекту критической инфраструктуры.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Вячеслава Чауса, главу ОВА.
Что известно об ударах по Черниговщине?
Ночью 8 ноября враг нанес комбинированный удар по Черниговщине, использовав беспилотники и ракеты.
Указывается, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Прилуцком районе.
На месте попадания возник пожар. Возгорание ликвидировали пожарные,
– сообщил глава ОВА.
Атака по Украине: сколько вражеских целей уничтожено
Ночью 8 ноября армия Кремля запустила по Украине 503 средства воздушного нападения – 45 ракет (из них – 32 "баллистика") и 458 БпЛА различных типов (около 300 – "Шахеды").
Основные направления удара – Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.
По данным Воздушных сил, силами ПВО сбито/подавлено 415 вражеских целей. Сейчас зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на 4 локациях в разных регионах Украины.