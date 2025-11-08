Враг ударил по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине: вспыхнул сильный пожар

Вражеские силы России ночью 8 ноября атаковали Черниговскую область. Зафиксировано попадание по объекту критической инфраструктуры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Вячеслава Чауса, главу ОВА.

Что известно об ударах по Черниговщине?

Ночью 8 ноября враг нанес комбинированный удар по Черниговщине, использовав беспилотники и ракеты.

Указывается, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Прилуцком районе.

На месте попадания возник пожар. Возгорание ликвидировали пожарные,

– сообщил глава ОВА.

Атака по Украине: сколько вражеских целей уничтожено