Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Николая Калашника, главу ОВА.
Какие последствия атаки на Киевскую область?
В течение ночи оккупанты массированно атаковали Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом были мирные населенные пункты и объекты энергетической системы.
Известно, что не обошлось без пострадавших. Так, в результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра ее госпитализировали в местную больницу и оказывают медицинскую помощь.
В Бориспольском и Вышгородском районах повреждены частные жилые дома, автомобили.
Все оперативные службы на местах. Сейчас продолжаются работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
В ГСЧС уточнили, что под прицелом оккупантов были Вышгородский, Обуховский, Бучанский и Бориспольский районы.
По состоянию на 9:50 известно, что на Вышгородщине из-за падения обломков вражеского БпЛА пострадали 4 человека.
На Обуховщине и Бучанщине пожарные ликвидировали пожары на объектах инфраструктуры, вызванные ракетной атакой.
Атаки россиян: последние новости
Россия этой ночью била по энергетическим объектам Украины. Под атакой оказалась Полтавская область. Сейчас электроснабжение отсутствует на всей территории Кременчуга.
Известно, что город Горишние Плавни переходят в режим чрезвычайной ситуации. В мэрии сообщили, что город полностью обесточен, но коммунальные службы уже проводят подготовительные работы по восстановлению поставок воды, тепловой энергии и водоотведения.
Враг ночью бил и по Днепру. Удар вражеского "Шахеда" ночью в Днепре по многоэтажке полностью уничтожил несколько квартир. В результате атаки пострадали по меньшей мере 10 человек, среди которых есть дети.