24 Канал Новости Украины Россия всадила авиабомбы по Донецкой области: под ударами оказались угольные предприятия
5 ноября, 15:50
Россия всадила авиабомбами по Донецкой области: под ударами оказались угольные предприятия

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • 5 ноября российские войска ударили по угольным предприятиям в Донецкой области, повредив котельную, административные и складские здания.
  • Погибших и пострадавших нет, но предприятия пока не функционируют.

Российские войска продолжают атаковать Украину. 5 ноября враг ударил по угольным предприятиям в Донецкой области.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Какие последствия атаки на Донецкую область?

По данным Минэнерго, в результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами в Донецкой области получили поражения объекты предприятий угольной отрасли. Там повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия пока не функционируют.

Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры,
– отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Российские атаки на Украину: коротко о главном

  • Недавно энергообъекты в Донецкой, Сумской и Черниговской областях подверглись ударам российской армии. В Украине применяют графики почасовых отключений света с 07:00 до 21:00 и ограничения мощности для промышленных потребителей с 07:00 до 22:00.

  • Кроме этого, российские атаки повредили объекты на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС, что привело к ограничению производства энергии и дефицита в энергосистеме. Минэнергетики вместе с МАГАТЭ мониторят ситуацию на ядерных объектах в Украине.

  • Гринчук заявила, что физическая защита на энергетических объектах помогла избежать значительных последствий российских атак. Она отметила, что ожидания относительно прохождения зимы были положительными, но массированные атаки осложнили ситуацию, и энергетики работают над восстановлением повреждений круглосуточно.