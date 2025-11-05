Россия всадила авиабомбами по Донецкой области: под ударами оказались угольные предприятия

Российские войска продолжают атаковать Украину. 5 ноября враг ударил по угольным предприятиям в Донецкой области.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Какие последствия атаки на Донецкую область?

По данным Минэнерго, в результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами в Донецкой области получили поражения объекты предприятий угольной отрасли. Там повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия пока не функционируют.

Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры,

– отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Российские атаки на Украину: коротко о главном