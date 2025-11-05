Росія вгатила авіабомбами по Донеччині: під ударами опинилися вугільні підприємства
- 5 листопада російські війська вдарили по вугільних підприємствах у Донецькій області, пошкодивши котельню, адміністративні та складські будівлі.
- Загиблих та постраждалих немає, але підприємства наразі не функціонують.
Російські війська продовжують атакувати Україну. 5 листопада ворог вдарив по вугільних підприємствах у Донецькій області.
На щастя, загиблих та постраждалих немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Які наслідки атаки на Донеччину?
За даними Міненерго, внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами на Донеччині зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. Там пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують.
Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури,
– зазначила Міністерка енергетики України Світлана Гринчук.
Російські атаки на Україну: коротко про головне
Нещодавно енергооб'єкти у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях зазнали ударів російської армії. В Україні застосовують графіки погодинних відключень світла із 07:00 до 21:00 та обмеження потужності для промислових споживачів із 07:00 до 22:00.
Окрім цього, російські атаки пошкодили об'єкти на Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС, що призвело до обмеження виробництва енергії й дефіциту в енергосистемі. Міненергетики разом із МАГАТЕ моніторять ситуацію на ядерних об'єктах в Україні.
Гринчук заявила, що фізичний захист на енергетичних об’єктах допоміг уникнути значних наслідків російських атак. Вона зазначила, що очікування щодо проходження зими були позитивними, але масовані атаки ускладнили ситуацію, і енергетики працюють над відновленням пошкоджень цілодобово.