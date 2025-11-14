Тактика "звездочка": летчик-инструктор объяснил сложность отражения атаки на Киев

Ночь на 14 ноября была очень громкой для жителей столицы. Оккупанты атаковали дронами и ракетами, в общем атака растянулась до самого утра.

Также взрывы раздавались в других городах в центре и на востоке Украины. Как рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, враг использовал определенную тактику.

Как Россия атаковала Украину 14 ноября?

"Основным направлением врага была столица. Цели заходили на Киев "звездочкой", то есть со всех азимутов. Беспилотники залетали с разных сторон, кружили, выполняли главную задачу – отвлекали ПВО", – заметил Роман Свитан.

Ракеты были нескольких типов. Например, "Калибры" заходили над Житомиром, направлялись практически со стороны Беларуси, баллистика – из Курска, Брянска, а "Кинжалы" – с востока. Так получается "звезда".

Россияне нашли оптимальный механизм, который позволяет выполнять поставленную задачу. Украине нужно делать так же. Как только мы получим различные средства поражения, то заходить на цели надо также в виде "звездочки",

– добавил летчик-инструктор.

Когда противовоздушная оборона уже была перенасыщена различными целями, локаторы были развернуты над горизонтом – в это время запустили баллистику. Она должна была "добить" места расположения ЗРК, локаторов, военные или инфраструктурные объекты.

Итак, мы увидели масштабную атаку с почти полсотней целей. К сожалению, уже известно о гибели 6 человек и десятки раненых. Враг давит на столицу, чтобы заставить Украину к капитуляции.

Хотя ПВО отработала хорошо, но сбить 100% баллистики невозможно. Над решением этой проблемы нам еще нужно работать, но закрыть полностью всю Украину практически нереально. Очень важны зеркальные удары, ведь только они могут заставить врага остановиться.

Атака 14 ноября: главное