Зачем противник запустил одиночный "Циркон" по Украине, в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

Почему оккупанты использовали один "Циркон" во время массированной атаки?

По словам полковника, россияне уже несколько раз запускали эту ракету в течение 2024 года, и в 2023 году.

Игнат говорит, что "Циркон" – это противокорабельная ракета, и ее, вероятно, тестируют в боевых условиях, чтобы проверить, на что она способна.

Представитель Воздушных сил предупредил, что оружие врага становится все более дальнобойным. Противник – коварный, он постоянно совершенствует свое вооружение. Поэтому украинцам стоит не игнорировать сигналы тревоги.

Справка: "Циркон" – это российская противокорабельная ракета, которую подают как гиперзвуковую. Оккупанты заявляют, что она развивает скорость 8 – 10 Махов, летит на высоте 30 – 40 километров и может поражать цели на дистанции до 1 000 километров. Ракету запускают с кораблей или подводных лодок, вес боевой части составляет примерно 300 – 400 килограммов.

Заметим, что ракетой "Циркон" Россия попала по Сумской области. Там повреждена дорога. В направлении Старого Села временно ограничили движение транспорта. Никто не пострадал, по данным ОВА.

Что известно о массированной атаке на Украину 14 ноября?