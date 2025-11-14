Об этом в эфире телемарафона сообщил Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.
Что говорят в Воздушных силах об атаке?
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что последствия российского удара фиксируют в нескольких областях Украины. По словам Юрия Игната, 14 ноября известно о повреждениях на более 40 локациях.
В общем имеем повреждения, убытки имеются в виду, на 44 локациях территории страны. Подавляющее большинство это Киевщина – 28 локаций,
– рассказали в ПС ВСУ.
Игнат заметил, что последствия вызваны как из-за падения обломков, так и от прямых попаданий.
По его словам, под атакой были Одесская, Харьковская и Днепропетровская области, где также есть последствия ночного террора.
Атака по Украине: коротко о последствиях
Россия запустила во время атаки 449 воздушных целей, среди которых 19 ракет и 430 дронов. ПВО обезвредила 419 вражеских целей.
В Деснянском районе столицы взрыв повредил конструкции между восьмым и четверти этажами жилого дома. В Киеве пострадали около 30 домов, произошло возгорание на территории школы и больницы. Есть погибшие и раненые.
В Одесской области в результате удара пострадали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. На них вспыхнули пожары. Один человек получил ранения.