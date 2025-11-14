Об этом в эфире телемарафона сообщил Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия атаковала Киев всеми средствами воздушного нападения: что известно о последствиях и пострадавших

Что говорят в Воздушных силах об атаке?

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что последствия российского удара фиксируют в нескольких областях Украины. По словам Юрия Игната, 14 ноября известно о повреждениях на более 40 локациях.

В общем имеем повреждения, убытки имеются в виду, на 44 локациях территории страны. Подавляющее большинство это Киевщина – 28 локаций,

– рассказали в ПС ВСУ.

Игнат заметил, что последствия вызваны как из-за падения обломков, так и от прямых попаданий.

По его словам, под атакой были Одесская, Харьковская и Днепропетровская области, где также есть последствия ночного террора.

Атака по Украине: коротко о последствиях