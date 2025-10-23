В Киеве под удар дрона попала синагога и бизнес-центр "Домино": в сети показали видео
- В ночь на 23 октября Россия атаковала Киев дронами, повредив синагогу и бизнес-центр.
- В Большой хоральной синагоге повреждены витражи и выбиты окна, а бизнес-центр "Домино" претерпел значительные разрушения.
Россия продолжает терроризировать украинские мирные города. В ночь на 23 октября страна-агрессор в очередной раз атаковала Киев дронами.
В результате этого пострадала Большая хоральная синагога на Подоле и бизнес-центр "Домино". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главного раввина Украины Моше Реувена Асмана и "КИЕВ24".
Какие последствия атаки на Киев?
Из-за очередной российской атаки на Киев в Большой хоральной синагоге повреждены витражи и выбиты окна. Тогда как бизнес-центр "Домино" подвергся еще большим разрушениям.
Последствия российской атаки на Большую хоральную синагогу: видео главного раввина Украины
В результате российской атаки есть разрушения бизнес-центра "Домино": видео "КИЕВ24"
Какие последствия российской атаки на Киев: коротко о главном
В результате атаки на Киев 23 октября 7 человек пострадали, 5 из них медики госпитализировали. Указывается, что два человека будут лечиться амбулаторно.
В Подольском районе столицы произошли возгорания в 3 жилых домах, взрывной волной повреждены окна в нескольких домах по разным адресам, в одной из школ района выбило более 40 окон, горели машины во дворах нескольких жилых домов. Кроме этого, в детском саду повреждена часть окон и фасад.
Тогда как в Оболонском районе взрывной волной в результате сбивания дронов повреждены окна в одном из жилых домов, а в Деснянском – российский БпЛА попал в 21 этаж жилой 24-этажки.