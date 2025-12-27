Резко возросло количество пострадавших в Киеве
- 27 декабря ночью и утром россияне терроризировали Киев ракетами и дронами.
- К утру количество пострадавших резко возросло.
27 декабря оккупанты ударили по Киеву дронами и ракетами. В столице большое количество пострадавших.
В Киеве в результате атаки возникло несколько пожаров в жилых домах. Еще ночью городские власти сообщали о 5 пострадавших. Впрочем, к утру их количество начало резко расти, передает 24 Канал.
Сколько пострадавших в Киеве в результате обстрелов 27 декабря?
По состоянию на 10:20 в Киеве уже 22 пострадавших, в том числе двое детей. 12 человек госпитализировали. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
Глава ГВА Тимур Ткаченко ранее отмечал, что среди пострадавших есть 16-летний ребенок.
Напомним, что известно о прилетах вражеских обломков и снарядов в 7 районах города. Так, в Голосеевском районе загорелись автомобили на территории СТО, в Дарницком районе есть попадания в трамвайное депо, в Оболонском обломки упали на территорию дачного кооператива.
Также в ряде районов загорелись многоэтажки.
В результате атаки треть столицы осталась без теплоснабжения. Кроме того, по городу ввели экстренные отключения света.
Какие последствия атаки на Киевскую область 27 декабря?
- В Белоцерковском районе в результате погибла женщина 1978 года рождения. В том же районе ранен мужчина – его госпитализировали в местную больницу.
- В Вышгородском районе в результате пожара частного дома 5 человек получили острую реакцию на стресс – три женщины, мужчина и ребенок 2017 года рождения.
- Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Под ударами врага находились объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей.
- По состоянию на утро часть левобережья области остается без электроснабжения. В настоящее время обесточено более 320 тысяч потребителей. Без света – населенные пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов.