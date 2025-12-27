Резко возросло количество пострадавших в Киеве

27 декабря оккупанты ударили по Киеву дронами и ракетами. В столице большое количество пострадавших.

В Киеве в результате атаки возникло несколько пожаров в жилых домах. Еще ночью городские власти сообщали о 5 пострадавших. Впрочем, к утру их количество начало резко расти, передает 24 Канал.

Смотрите также Атака на Киев: общественный транспорт меняет маршруты

Сколько пострадавших в Киеве в результате обстрелов 27 декабря?

По состоянию на 10:20 в Киеве уже 22 пострадавших, в том числе двое детей. 12 человек госпитализировали. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Глава ГВА Тимур Ткаченко ранее отмечал, что среди пострадавших есть 16-летний ребенок.

Напомним, что известно о прилетах вражеских обломков и снарядов в 7 районах города. Так, в Голосеевском районе загорелись автомобили на территории СТО, в Дарницком районе есть попадания в трамвайное депо, в Оболонском обломки упали на территорию дачного кооператива.

Также в ряде районов загорелись многоэтажки.

В результате атаки треть столицы осталась без теплоснабжения. Кроме того, по городу ввели экстренные отключения света.

Какие последствия атаки на Киевскую область 27 декабря?