Массированная атака на Киев "Шахедами" и ракетами": что известно о пострадавших и жертве
- Россия устроила комбинированную атаку на Киев с 27 на 28 августа.
- Пострадали сразу несколько районов столицы. В результате удара есть жертва и пострадавшие.
Россия в ночь на 28 августа ударила по Киеву комбинированно: на столицу летели и дроны-камикадзе, и различные виды ракет. К сожалению, попадания были во многих локациях. Есть пострадавшие и жертва.
По состоянию на 4:30 28 августа известно об одной жертве – это мужчина. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует 24 Канал.
Что известно о пострадавших в Киеве 28 августа?
Пока нет больше информации о погибшем мужчине. Ранее в КГВА отметили, что пострадавших – четверо. Все они мужчины и получили повреждения в Шевченковском районе столицы. Впоследствии количество пострадавших возросло до 5.
Какие районы пострадали от атаки в Киеве:
- Деснянский,
- Дарницкий,
- Соломенский,
- Шевченковский,
- Днепровский.
К сожалению уже известно о попадании в по меньшей мере 2 многоэтажки. Также под удар попали учебное заведение и детский сад, на одной из стоянок горят машины.