Росія у ніч проти 28 серпня вдарила по Києву комбіновано: на столицю летіли і дрони-камікадзе, і різні види ракет. На жаль, потрапляння були у багатьох локаціях. Є постраждалі та жертви.

Станом на 4:30 28 серпня відомо про одну жертву – це чоловік. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує 24 Канал. Вже через пів години кількість загиблих зросла до 3, серед них – дитина.

Що відомо про постраждалих у Києві 28 серпня?



Щодо потерпілих, то їхня кількість становить 9 осіб. Разом з тим, ща даними мера Кличка, постраждалих 8, серед них – 10-річний хлопчик.



Які райони постраждали від атаки у Києві:

Деснянський,

Дарницький,

Солом'янський,

Шевченківський,

Дніпровський.

На жаль вже відомо про влучання у щонайменше 2 багатоповерхівки. Також під удар потрапили навчальний заклад та дитячий садок, на одній зі стоянок горять автівки.