Масована атака на Київ "Шахедами" та ракетами": що відомо про постраждалих та жертв
- Росія влаштувала комбіновану атаку на Київ з 27 на 28 серпня.
- Постраждали одразу кілька районів столиці. Внаслідок удару є жертва та потерпілі.
Росія у ніч проти 28 серпня вдарила по Києву комбіновано: на столицю летіли і дрони-камікадзе, і різні види ракет. На жаль, потрапляння були у багатьох локаціях. Є постраждалі та жертви.
Станом на 4:30 28 серпня відомо про одну жертву – це чоловік. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує 24 Канал. Вже через пів години кількість загиблих зросла до 3, серед них – дитина.
Дивіться також Росія вкотре атакує Україну "Шахедами": в Києві та низці регіонів оголошено тривогу
Що відомо про постраждалих у Києві 28 серпня?
Щодо потерпілих, то їхня кількість становить 9 осіб. Разом з тим, ща даними мера Кличка, постраждалих 8, серед них – 10-річний хлопчик.
Які райони постраждали від атаки у Києві:
- Деснянський,
- Дарницький,
- Солом'янський,
- Шевченківський,
- Дніпровський.
На жаль вже відомо про влучання у щонайменше 2 багатоповерхівки. Також під удар потрапили навчальний заклад та дитячий садок, на одній зі стоянок горять автівки.