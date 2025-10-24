Враг бил по критической инфраструктуре на Кировоградщине: пылали пожары, люди остались без света
- Российские БПЛА снова атаковали Кировоградскую область. Возникли пожары на нескольких локациях.
- Той ночью враг бил по объектам критической инфраструктуры области. Ряд населенных пунктов остался без света.
Оккупанты ночью 24 октября терроризировали Кировоградскую область. Вражеские БПЛА снова атаковали область.
Под удар попала критическая инфраструктура региона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Андрея Райковича, главу Кировоградской ОВА.
Какие последствия атаки по Кировоградщине?
Ночью 24 октября российские БПЛА снова атаковали Кировоградскую область. В результате атаки возникли пожары на нескольких локациях.
Председатель ОВА отметил, что этой ночью произошла очередная вражеская атака по объектам критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Новоукраинского района.
По состоянию на утро без света остались 19 населенных пунктов.
По его данным, предварительно, обошлось без жертв. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела.
Атаки по Украине: последние новости
Утром 24 октября в Укрзализныце сообщили, что в связи с массированными обстрелами наблюдается затрудненное движение сразу в нескольких регионах, в частности, в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях. В пресс-службе отметили, что задействуется комбинированная транспортировка, резервная тяга и иногда объездные маршруты.
Этой ночью оккупанты атаковали ударными дронами Херсон. В Днепровском районе БПЛА типа "Шахед" попал в многоэтажку. Там произошел пожар. Известно, что пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина.
Напомним, в ночь на 23 октября российская армия атаковала Украину 130 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Около 80 из запущенных вражеских целей – "Шахеды".